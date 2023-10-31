Аноніма з ОП мають знайти органи: Данілов розкритикував статтю Time про Зеленського

Секретар РНБО вважає, що подібні публікації не повинні шкодити нашій країні

Резонансна стаття в журналі Time, присвячена президенту Володимиру Зеленському, викликала неоднозначну реакцію в Україні. Так, правоохоронні органи закликали з’ясувати, хто саме з оточення глава держави заявив автору матеріалу Саймону Шустеру, що не вірить у перемогу нашої країни.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, Шустер не володіє справжньою інформацією, повʼязаною з проведенням Ставки верховного головнокомандувача, пише "Українська правда". За його словами, нічого подібного з того, що описано в статті, в коридорах влади не відбувається.

Секретар РНБО підкреслив, що Ставки верховного головнокомандувача не проходять так, як описано в матеріалі. "Стосовно того, що він (президент. – Ред.) з військової кімнати виходить-заходить. Це якась нісенітниця від людини, яка незрозуміло про що волає", — заявив Данілов.

Він зазначив, що засідання Ставки верховного головнокомандувача, засідання військових кабінетів у форматі Ставки відбуваються постійно. За словами Данілова, на кожному засіданні Ставки президент приділяє максимальну увагу проблемам безпосередньо з фронту, тому що там беруть участь всі представники вищого військового керівництва. "Розповідати, що там поспіхом хтось прийшов-пішов, це дивні речі", — підкреслив він.

"По-друге, я не розумію, звідки автор бере оці речі. У мене оця анонімність (джерел видання в ОП. – Ред.) викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента… Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні", — зазначив секретар РНБО.

При цьому Данілов висловив думку, що правоохоронні органи мають дати відповідь, "що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом".

Також він заявив, що, говорячи про втрати України у війні, автор статті користується російськими наративами. "Я хочу сказати: ми розуміємо, які наші втрати, і те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім", – додав секретар РНБО.

Водночас Данілов наголосив, що стан війни – час коли вирує багато емоцій, є багато чутливої інформації та висловлювань "на нервах". Він також зазначив, що вже були випадки корекції поданих матеріалів, уточнення позиції й так далі. За словами секретаря РНБО, головне – в жодному разі не зробити так, щоб подібні публікації шкодили нашій країні, або цими меседжами могли маніпулювати вороги України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських користувачів мережі виникли питання до автора статті Time про президента Володимира Зеленського Саймона Шустера. Журналіст вже давно досліджує теми, пов’язані з росією, а також був в Україні 2014 року.