Путін може стати людиною року Time? Як таке можливо

З'явитися на обкладинці Time не дорівнює успіху. Пояснюємо чому

Журнал Time заінтригував внесенням до шорт-ліста номінантів на звання "Людина року 2023" президента Росії Володимира Путіна. А це, на хвилинку, диктатор, якого розшукує Гаага за викрадення дітей.

З'явитися на обкладинці журналу Time вважається дуже почесним, ще престижніше — стати Людиною року. Але час від часу на обкладинках цього видання поміщають відвертих антигероїв. Так, у 1938-му на обкладинку помістили Адольфа Гітлера, а наступного року — Йосипа Сталіна. І статті про них не були компліментарними. Людину року 2023 оголосять у середу вранці, а ми поки пояснюємо, що означає ця номінація.

Претенденти цього року

Журнал Time оприлюднив перелік претендентів, до якого увійшли володимир Путін, героїня фільму "Барбі", лідер Китаю Сі Цзіньпін, американська співачка Тейлор Свіфт, гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман, король Великої Британії Чарльз III та очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл.

Наявність у переліку Путіна може видатися трохи контрастною лише за рік після того, як у 2022-му Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський і "дух України". Журнал пояснює, що Путін обіймав посаду президента десятиліттями та продовжує вести війну в Україні вже другий рік.

Це звання надають щорічно, починаючи з 1927 року. Першою Людиною року став американський льотчик, який на літаку подолав Атлантичний океан. З цього часу журнал обирає того, хто зробив найбільший внесок в історію за рік.

Реакція

У Кремлі вже прокоментували цю номінацію. Так, спікер Дмитро Пєсков заявив, що для Путіна не має значення, чи отримає він звання "людина року" від Time: "Подивимось. Але те, що роль Путіна в нашій країні та світі важко переоцінити – це однозначно".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пригадав, що Time публікував на обкладинках контроверсійних постатей, надаючи їм визнання. Це були Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Усама бен Ладен, аятола Хомейні та Володимир Путін.

"Журнал Time стверджує, що обирає людей року, аналізуючи, наскільки вони згадувалися у ЗМІ протягом певного року. Однак номінація журналу Time викликає ще більше згадок. Дотримуючись наведеної вище логіки — що більше згадок, то більше визнання ви отримуєте… Після визнання Гітлера Людиною року в 1938 році послідувало вторгнення до Польщі; за визнанням Путіна Людиною року 2007 послідувало вторгнення в Грузію у 2008…Можна поміркувати, чи такий вид "визнання" є морально прийнятним, і чому воно сприяє…", — заявив Кислиця.

Вбивці та диктатори на обкладинці

Адольф Гітлер неодноразово з’являвся на обкладинці Time. Найвідоміший із примірників вийшов 2 січня 1939 року — фюрера назвали Людиною року (*минулого, тобто 1938-го). Засновник журналу Генрі Люс пояснив, що відтоді звання Людини року перестало бути почесним, а натомість має бути відзнакою, що застосовується до ньюзмейкера, який найбільше вплинув на світові події в кращу чи гіршу сторону.

Гітлер (внизу) став людиною року Time у 1938-му

Гітлера зобразили як крихітну фігурку, що сидить спиною до читача і грає на гігантському готичному органі, а його вбиті жертви оберталися на колесі. Стаття висміювала "безсилий світ" за те, що він дозволив Гітлеру наростити у Німеччині військову силу. Він також описав нацистського лідера як "найбільшу загрозливу силу, з якою стикається демократичний, волелюбний світ". Стаття була написана написаним у момент після захоплення Австрії та Чехословаччини.

З того часу Гітлер з'являвся у Time ще кілька разів і востаннє — після своєї смерті. Останній номер за 7 травня 1945-го зображував перекреслену світлину Гітлера:

Гітлер на обкладинці Time

Його колега та ідейний натхненник мінімум двох геноцидів Йосип Джугашвілі (Сталін), з'являвся на обкладинці Time щонайменше 4 рази. У 1939 Сталін став людиною року Time — на обкладинці з'явився його вусатий профіль з підписом "Іван Грозний мав рацію". Вибір пояснили укладенням "нацистсько-комуністичного" пакту про ненапад і розв'язуванням радянсько-фінської війни, в результаті чого Сталін став партнером Гітлера по агресії.

Сталін як людина року 1939

Але це ще не все — Сталін втрапив на обкладинку у січні 1943-го, ставши Людиною року 1942. Цього разу його винесли на обкладинку через битву за Сталінград, яка зупинила просування нацистських військ далі на Схід. Time хвалив радянського диктатора за рішучість у протистоянні Гітлеру.

Хомейні на обкладинці Time

Одним із найбільш суперечливих виборів "Людини року" за версією Time став аятола Хомейні у 1979 році. Релігійний лідер прийшов до влади в Ірану в 1979 році після повалення прозахідного шаха. Журнал назвав Хомейні терористом, заявивши, що "революція, яку він привів до перемоги, загрожує порушити світовий баланс сил більше, ніж будь-яка інша політична подія після завоювання Європи Гітлером".

Такий крок був трохи небезпечний, адже у цей час тривала облога посольства США в Ірані. Хомейні взяв курс на перетворення країни в ісламську державу, жінки були позбавлені рівних прав з чоловіками, були відновлені традиційні ісламські закони та брутальні покарання.

У 1983-му році людьми року стають двоє – президент США Рональд Рейган та хедлайнер параду генсеків Юрій Андропов. Останній запам'ятався репресіями проти дисидентів та безглуздими денними рейдами по кінотеатрах та ринках, під час котрих перевірялися де людина працює і чому не на робочому місці.

У 2007 році обкладинку Time "прикрашає" обличчя володимира Путіна, якого підписали як "царя нової Росії", одна зі статтей називалася "A tsar is born", а завершував серію репортаж з нічних клубів москви, де багатії "спалювали свої нафторублі".

Нагадаємо, що Politico назвало переможця в номінації "Найвпливовіша людина Європи". Ним став колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Натомість президенту України Володимиру Зеленському віддали титул головного "мрійника" Європи.