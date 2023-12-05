У путіна вербують громадян Непалу на війну в Україну: з’явилася реакція Катманду (відео)

У МЗС азіатської країни закликала владу рф не використовувати іноземних найманців для власних цілей

У зв’язку з великими втратами армії рф туди вербують не лише росіян, а й іноземців. Як стало відомо, у лавах окупантів служать, зокрема, сотні громадян Непалу.

Про це пише Reuters 5 грудня. Повідомляється також, що влада Катманду вже відреагувала на такі факти. москву закликали припинити подібні дії та негайно повернути у безпечне місце всіх іноземних найманців.

У МЗС азіатської країни окремо зазначили, що вже шістьох людей, які служили в російській армії, було вбито.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам", - заявили в Міністерстві закордонних справ.

Громадян азіатської країни закликали не вступати до чужих армій, а тим більше тих країн, які ведуть війни. За даними агентства, загалом у російській армії побувало вже 150-200 непальців.

Крім того, у матеріалі згадується, що ще один непалець опинився у полоні.

У свою чергу, український політик Антон Геращенко оприлюднив відео допиту полоненого найманця з Непалу, який воював на боці окупантів. Він розповів, що у лавах росіян зараз воює 4-5 тисяч непальців. Сам полонений зізнався, що вбивати українців пішов за гроші. Він стверджує, що навчався у ВНЗ, але його хотіли видворити з росії. Щоб не повертатися на батьківщину, він підписав договір з міноборони рф. Приблизно за 50 днів війни він отримав 4000 рублів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що армія росії постачається взуттям, яке допомагають робити компанії з Європи.