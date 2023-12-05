У путина вербуют граждан Непала на войну в Украину: появилась реакция Катманду (видео)

В МИД азиатской страны призвали власти россии не использовать иностранных наемников для собственных целей

В связи с большими потерями армии рф туда вербуют не только россиян, но и иностранцев. Как стало известно, в рядах оккупантов служат, в том числе, сотни граждан Непала.

Об этом пишет Reuters 5 декабря. Сообщается также, что власти Катманду уже отреагировали на такие факты. От москвы потребовали прекратить подобные действия и немедленно вернуть в безопасное место всех иностранных наемников.

В МИД азиатской страны отдельно отметили, что уже шесть человек, которые служили в российской армии, были убиты.

"Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям", — заявили в Министерстве иностранных дел.

Граждан азиатской страны призвали не вступать в чужие армии, а тем более тех стран, которые ведут войны. По данным агентства, всего в российской армии побывало уже 150-200 непальцев.

Кроме того, в материале упоминается, что еще один непалец оказался в плену.

В свою очередь украинский политик Антон Геращенко обнародовал видео допроса пленного наемника из Непала, воевавшего на стороне оккупантов. Он рассказал, что в рядах россиян сейчас воюет 4-5 тысяч непальцев. Сам пленный признался, что убивать украинцев пошел за деньги. Он утверждает, что учился в ВУЗе, но его хотели выдворить из россии. Чтобы не возвращаться на родину, он подписал контракт с минобороны рф. Примерно за 50 дней войны он получил 4000 рублей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что армия рф снабжается обувью, которую помогают делать компании из Европы.