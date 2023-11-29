Politico назвало переможця в номінації "Найвпливовіша людина Європи": як він ставиться до України

Після восьми років Качинського, Польща стоїть на порозі нової ери Туска

Видання Politico, яке віддало президенту України Володимиру Зеленському титул головного "мрійника" Європи, також обрало переможця в номінації "Найвпливовіша людина Європи". Ним став колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Два десятиліття двоє чоловіків ведуть битву за душу Польщі", — пише Politico. Зазначається, що в "одному кутку" був Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр, який був президентом Європейської ради. В іншому ж – Ярослав Качинський, лідер партії "Право та справедливість". Кожен із цих політиків мав шанс сформувати Польщу на свій лад.

"Зараз, після восьми років Качинського, країна стоїть на порозі нової ери Туска, і вітер змін знову дме", – йдеться у публікації.

Варто зазначити, що Туск закликає збільшити військову допомогу Україні, вважає, що не в інтересах Польщі скорочувати її. Він також переконаний, що перемога України – у національних інтересах Польщі. Крім того, він розкритикував чинний уряд країни за його бездіяльність у питанні блокування українського кордону.

Після виборів 15 жовтня у Польщі проходив процес формування уряду, а 27 листопада уряд Матеуша Моравецького склав присягу, проте тепер йому необхідно отримати вотум довіри, інакше новий уряд формуватиме Туск. Оскільки опозиційні партії мають більшість у парламенті, то є ймовірність, що уряд Моравецького їх схвалення не отримає.

Видання Politico створює щорічний рейтинг, обираючи найвпливовішу людину Європи. Також визначається 10 ключових персон у трьох категоріях за стилем їхнього впливу – діячі, мрійники та революціонери.

Нагадаємо, минулого року найвпливовішою людиною Європи за версією Politico став Зеленський. Тоді його характеризували як правильного лідера воєнного часу, який зміг привернути до себе більшість західних країн і показати — Україна справді готова боротися за свою незалежність.