Politico назвало победителя в номинации "Самый влиятельный человек Европы": как он относится к Украине

После восьми лет Качиньского, Польша стоит на пороге новой эры Туска

Издание Politico, отдавшее президенту Украины Владимиру Зеленскому титул главного "мечтателя" Европы, также выбрало победителя в номинации "Самый влиятельный человек Европы". Им стал бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Два десятилетия двое мужчин ведут битву за душу Польши", — пишет Politico. Отмечается, что в "одном углу" находился Дональд Туск, бывший премьер-министр, который был президентом Европейского совета. В другом же – Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость". Каждый из этих политиков имел шанс сформировать Польшу на свой лад.

"Сейчас, после восьми лет Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует", – сказано в публикации.

Стоит отметить, что Туск призывает увеличить военную помощь Украине, он считает, что не в интересах Польши сокращать ее. Он также убежден, что победа Украины — в национальных интересах Польши. Кроме того, он раскритиковал действующее правительство страны за его бездеятельность в вопросе блокирования украинской границы.

После выборов 15 октября в Польше проходил процесс формирования правительства, а 27 ноября правительство Матеуша Моравецкого сложило присягу, однако теперь ему необходимо получить вотум доверия, иначе новое правительство будет формировать Туск. Так как оппозиционные партии имеют большинство в парламенте, то есть вероятность, что правительство Моравецкого их одобрения не получит.

Издание Politico создает ежегодный рейтинг, выбирая самого влиятельного человека Европы. Также определяется 10 ключевых персон в трех категориях по стилю их влияния — деятели, мечтатели и революционеры.

Напомним, в прошлом году самым влиятельным человеком Европы по версии Politico стал Зеленский. Тогда его характеризовали как правильного лидера военного времени, который смог расположить к себе большинство западных стран и показать — Украина действительно готова бороться за свою независимость.