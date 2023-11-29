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Politico назвало победителя в номинации "Самый влиятельный человек Европы": как он относится к Украине

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Дональд Туск
Дональд Туск. Фото Коллаж

После восьми лет Качиньского, Польша стоит на пороге новой эры Туска

Издание Politico, отдавшее президенту Украины Владимиру Зеленскому титул главного "мечтателя" Европы, также выбрало победителя в номинации "Самый влиятельный человек Европы". Им стал бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Два десятилетия двое мужчин ведут битву за душу Польши", — пишет Politico. Отмечается, что в "одном углу" находился Дональд Туск, бывший премьер-министр, который был президентом Европейского совета. В другом же – Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость". Каждый из этих политиков имел шанс сформировать Польшу на свой лад.

"Сейчас, после восьми лет Качиньского, страна стоит на пороге новой эры Туска, и ветер перемен снова дует", – сказано в публикации.

Стоит отметить, что Туск призывает увеличить военную помощь Украине, он считает, что не в интересах Польши сокращать ее. Он также убежден, что победа Украины — в национальных интересах Польши. Кроме того, он раскритиковал действующее правительство страны за его бездеятельность в вопросе блокирования украинской границы.

После выборов 15 октября в Польше проходил процесс формирования правительства, а 27 ноября правительство Матеуша Моравецкого сложило присягу, однако теперь ему необходимо получить вотум доверия, иначе новое правительство будет формировать Туск. Так как оппозиционные партии имеют большинство в парламенте, то есть вероятность, что правительство Моравецкого их одобрения не получит.

Издание Politico создает ежегодный рейтинг, выбирая самого влиятельного человека Европы. Также определяется 10 ключевых персон в трех категориях по стилю их влияния — деятели, мечтатели и революционеры.

Напомним, в прошлом году самым влиятельным человеком Европы по версии Politico стал Зеленский. Тогда его характеризовали как правильного лидера военного времени, который смог расположить к себе большинство западных стран и показать — Украина действительно готова бороться за свою независимость.

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#Польша #Рейтинг #Дональд Туск