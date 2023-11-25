Однако: путинский друг Фицо во время первого визита едва не испортил отношения с Чехией – СМИ

Фицо нарушил несколько неписаных правил поведения при первом заграничном визите в дружескую страну

Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо, настроенный пропутински и прекративший поставки оружия Украине, во время своего первого визита за границу в дружескую Чехию умудрился изрядно испортить с ней отношения. Фицо допустил несколько ошибок, которые очень не понравились правительству Чехии.

Об этом пишет чешское издание «Новости» со ссылкой на собственные источники. Прежде всего, по данным газеты, Фицо выбрал для визита в Прагу очень неудобную дату — 24 ноября.

Дата, отметило издание, не устраивала ни действующего президента Петра Павела, ни глав обеих палат чешского парламента. Более того, Фицо пожелал в тот же день встретиться с пророссийскими чешскими политиками – экс-президентом Милошем Земаном и лидером оппозиции Андреем Бабишем, поддерживавшим кампанию словацкого премьера.

Таким образом, кроме неудачной даты, Фицо нарушил еще одно негласное правило – не устраивать встреч с другими политиками, кроме действующей власти, в один и тот же день. Конечно, представители чешского правительства очень возмутились.

"Это дипломатически абсолютно неприемлемо. Во время своего первого визита в ту или иную страну премьер-министр должен встретиться с президентом и премьер-министром, а не с лидером оппозиции или бывшим президентом", – сказал источник журналистам.

В результате президент Павел и главы палат парламента вынуждены были изменить свои планы и ждать визита Фицо. Такое поведение лидера Словакии его чешским визави очень не понравилось. Правда, пресс-служба чешского президента отказалась официально комментировать информацию правительственных источников – а представители парламента вынуждены были возразить, что руководство меняло планы из-за визита Фицо.

Как сообщалось ранее, парламент Словакии утвердил 21 ноября правительство во главе с премьером Робертом Фицо и поддержал его программу, предусматривающую остановку военной помощи для Украины.

Следует отметить, что Фицо уже неоднократно отличался пророссийской позицией. К примеру, он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения Украине помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.