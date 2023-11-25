Отакої: путінський друг Фіцо під час першого візиту ледве не зіпсував відносини із Чехією – ЗМІ

Фіцо порушив кільки неписаних правил поведінки при першому закордонному візиту до дружньої країни

Новий голова уряду Словаччини Роберт Фіцо, який налаштований пропутінськи та припинив постачання зброї Україні, під час свого першого візиту за кордон у дружню Чехію добряче попсувати з нею відносини. Фіцо припустився кількох помилок, які дуже не сподобалися уряду Чехії.

Про це пише чеське видання Novinky із посиланням на власні джерела. Перш за все, за даними газети, Фіцо обрав для візиту до Праги вкрай незручну дату – 24 листопада.

Дата, зазначило видання, не влаштовувала ані діючого президента Петра Павела, ані голов обох палат чеського парламенту. Щобільше, Фіцо побажав у той же день зустрітися з проросійськими чеськими політиками – експрезидентом Мілошем Земаном та лідером опозиції Андрієм Бабішем, які підтримували кампанію словацького прем'єра.

Таким чином, окрім невдалої дати Фіцо порушив ще одне негласне правило – не влаштовувати зустрічей з іншими політиками, окрім чинної влади, в один і той же день. Звісно, що представники чеського уряду дуже обурилися.

"Це дипломатично абсолютно неприйнятно. Під час свого першого візиту до тієї чи іншої країни прем'єр-міністр має зустрітися з президентом і прем'єр-міністром, а не з лідером опозиції чи колишнім президентом", – сказало джерело журналістам.

В результаті президент Павел та голови палат парламенту змушені були змінити свої плани та чекати на візит Фіцо. Така поведінка лідера Словаччини його чеським візаві дуже не сподобалося. Щоправда, пресслужба чеського президента відмовилася офіційно коментувати інформацію урядових джерел видання – а представники парламенту вимушені були заперечити, що керівництво змінювало плани через візит Фіцо.

Як повідомлялося раніше, парламент Словаччини затвердив 21 листопада уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо та підтримав його програму, яка передбачає зупинення військової допомоги для України.

Варто зазначити, що Фіцо вже неодноразово відзначався проросійською позицією. Наприклад, він приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення Україні допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.