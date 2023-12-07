Reuters: Саудовская Аравия просит США "сдержанно" относиться к атакам со стороны хуситов

В настоящее время Саудовская Аравия больше сосредоточена на расширении и диверсификации экономики и не желает войны

Из-за ракетных атак хуситских террористов на корабли США в Красном море к Вашингтону обратилась Саудовская Аравия. Но Эр-Рияд просит американцев не истребить хуситов, а наоборот, "сдержанно" относиться к попыткам атак с их стороны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным издания, Саудовская Аравия с тревогой наблюдает за тем, как хуситы пытаются атаковать корабли США.

Источники, знакомые с мнением саудитов на этот счет, рассказали агентству, что просьбой к Вашингтону Эр-Рияд хочет избежать эскалации в регионе. Сейчас саудиты довольны тем, что США не атакуют хуситов в ответ и не провоцируют более сильные боевые действия.

Кроме того, саудиты настаивают на прекращении огня в секторе Газа. Многие годы конфронтации с Ираном привели к тому, что сейчас усилия Эр-Рияда направлены, прежде всего, на содействие региональной стабильности. Саудовская Аравия больше сосредоточена на расширении и диверсификации экономики и не заинтересована в новых войнах после почти девяти лет боевых действий в Йемене.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СМИ узнали о неоднозначных планах США вооружить Израиль.