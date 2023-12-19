"Вартовий процвітання": в США оголосили про спецоперацію із захисту судноплавства в Червоному морі

У операції будуть брати участь США, Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія

Сполучені Штати офіційно оголосили про початок операції "Вартовий процвітання" після численних інцидентів з атаками на цивільні судна. Операція буде проводитися у Червоному морі та спрямована на захист цивільного судноплавства від терористичного угруповання хуситів ("Ансар Аллах").

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону. У операції будуть брати участь також Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія.

"Червоне море – це найважливіший водний шлях, а також великий торговий коридор, що полегшує міжнародну торгівлю. Країни, які підтримують основний принцип свободи судноплавства, повинні об'єднатися, щоб вирішити проблему, яку створює цей недержавний суб'єкт", – зазначив Остін.

Зона проведення операції – південна частина Червоного моря та Аденської затоки. Зараз там зосереджене велике угруповання кораблів союзників.

Як повідомляв "Телеграф", через ракетні атаки хуситських терористів на кораблі США в Червоному морі до Вашингтона звернулася Саудівська Аравія. Ер-Ріяд просив американців "стримано" ставитись до спроб атак. СА прагне уникнути ескалації у регіоні.