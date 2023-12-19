"Страж процветания": в США объявили о спецоперации по защите судоходства в Красном море

В операции будут участвовать США, Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Соединенные Штаты официально объявили о начале операции "Страж процветания" после многочисленных инцидентов с атаками на гражданские суда. Операция будет проводиться в Красном море и направлена на защиту гражданского судоходства от террористической группировки хуситов ("Ансар Аллах").

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона. В сделке будут участвовать также Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

"Красное море – это важнейший водный путь, а также большой торговый коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, поддерживающие основной принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы решить проблему, которую создает этот негосударственный субъект", – отметил Остин. .

Зона проведения операции – южная часть Красного моря и Аденского залива. Сейчас там сосредоточена большая группировка кораблей союзников.

Как сообщал "Телеграф", из-за ракетных атак хуситских террористов на корабле США в Красном море в Вашингтон обратилась Саудовская Аравия. Эр-Рияд просил американцев "сдержанно" относиться к попыткам атак. СА стремится избежать эскалации в регионе.