В Красном море — новый инцидент с хуситами: пострадал танкер, что известно

Судно загружало растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию

Йеменские хуситы, которые объявили войну Израилю, ударили противокорабельной крылатой ракетой по коммерческому танкеру под норвежским флагом. Вспыхнул пожар, но обошлось без жертв.

Танкер STRINDA был атакован примерно в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандабского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, примерно в 21:00 по Гринвичу, сообщил Reuters официальный представитель США. Другой собеседник издания сообщил, что STRINDA смогла передвигаться своим ходом через несколько часов после удара.

"Во время нападения поблизости не было американских кораблей, но эсминец ВМС США USS MASON отреагировал на тревожный сигнал M/T STRINDA и в настоящее время оказывает помощь", — заявило Центральное командование ВС США.

STRINDA — танкер-химовоз, который ходит под норвежским флагом, его норвежский владелец — компания Mowinckel Chemical Tankers. Согласно данным компании Kpler, занимающейся наблюдением за судами, судно загружало растительное масло и биотопливо в Малайзии и направлялось в Венецию, Италия.

Сторонники Ирана хуситы атакуют суда на жизненно важных судоходных путях и стреляют из беспилотников и ракет по самому Израилю. На днях хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль и предостерегли международные судоходные компании от работы с израильскими портами.

Как сообщал "Телеграф", из-за ракетных атак хуситских террористов на корабли США в Красном море к Вашингтону обратилась Саудовская Аравия. Эр-Рияд просил американцев "сдержанно" относиться к попыткам атак. СА стремится избежать эскалации в регионе.