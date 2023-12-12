В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: что известно

В компании уже прокомментировали инцидент

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. Абоненты говорят об отсутствии сети, и невозможности совершать звонки. При попытках позвонить любому абоненту, на экране высвечивается "сбой вызова".

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на слова своих корреспондентов. Информацию об этом подтверждают также пользователи в сети.

При этом официальный сайт "Киевстара" и приложение мобильного оператора по состоянию на 7:55 недоступны.

В социальных сетях украинцы с самого утра пожаловались на отсутствие связи. Абоненты отметили, что сбой затронул Львов, Днепр, Киев и область, а также известно о такой же проблеме в других областях Украины.

Что ответили в "Киевстар"

В компании поспешили прокомментировать инцидент. Причину сбоя в работе пока не объяснили, но отметили, что специалисты уже занимаются этой проблемой.

"В момент устранения технических неполадок рекомендуем абонентам воспользоваться сервисом "национальный роуминг", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в популярном мессенджере Telegram случился масштабный сбой. Пользователи пожаловались на на то, что сообщения не отправляются и не открываются чаты.