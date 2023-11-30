В Telegram случился масштабный сбой: что известно

Многие украинцы не могли получать и отправлять сообщения

В четверг, 30 ноября, в работе одного из самых популярных в Украине и мире мессенджеров Telegram произошел сбой. Около 19:10 сразу у множества пользователей перестали отправляться сообщения и открываться чаты.

Согласно с данными Downdetector, много пользователей Телеграм из США жаловались на сбои. Некорректно работал мессенджер также у многих украинских пользователей. Жаловались на сбои также в Беларуси и россии.

С 19:10 до 19:25 у пользователей не загружались чаты и каналы, также не отправлялись сообщения. В администрации Телеграм пока сбой никак не комментировали.

Время, когда пользователи Телеграм начали жаловаться на сбои

Стоит заметить, что неполадки в работе мессенджера Telegram редко, но случаются, — ранее масштабный сбой был зафиксирован в конце лета этого года.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину часть украинских пользователей мессенджера резко возросла и на сегодняшний день, по разным оценкам составляет 7-10 млн пользователей.

Как сообщал "Телеграф", среди прочего Телеграм используют и против украинцев, в связи с чем в СНБО уже предлагали изменить работу мессенджера в Украине.