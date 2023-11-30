У Telegram стався масштабний збій: що відомо

Багато українців не могли отримувати та надсилати повідомлення

У четвер, 30 листопада, у роботі одного з найпопулярніших в Україні та світі месенджерів Telegram стався збій. Близько 19:10 відразу в багатьох користувачів перестали відправлятися повідомлення і відкриватися чати.

Згідно з даними Downdetector, багато користувачів телеграм із США скаржилися на збої. Некоректно працював месенджер також у багатьох українських користувачів. Скаржилися на збої також у Білорусі та росії.

З 19:10 до 19:25 у користувачів не завантажувалися чати та канали, також не надсилалися повідомлення. В адміністрації Телеграм поки що збій ніяк не коментували.

Час, коли користувачі телеграм почали скаржитися на збої

Варто зауважити, що неполадки в роботі месенджера Telegram рідко, але трапляються, — раніше масштабний збій був зафіксований наприкінці літа цього року.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну частка українських користувачів месенджера різко зросла і на сьогоднішній день, за різними оцінками, становить 7-10 млн користувачів.

Як повідомляв "Телеграф", серед іншого Телеграм використовують і проти українців, у зв’язку з чим у РНБО вже пропонували змінити роботу месенджера в Україні.