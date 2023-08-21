У роботі Telegram стався масштабний збій у всьому світі: що відомо

Користувачі скаржаться на те, що не можуть надіслати повідомлення

У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій, який торкнувся користувачів як мобільної, так і стаціонарної версії.

Згідно з інформацією сайту Downdetector, перші повідомлення про перебої почали з’являтися близько 20:50 за київським часом.

При цьому, після першої хвилі помилок через 15 хвилин почалася друга, ще масштабніша.

Проблеми спостерігаються по всьому світу, проте про їхні причини поки що невідомо.

Користувачі мережі в першу чергу скаржаться на неможливість отримати та надіслати повідомлення. Крім того, проблеми спостерігалися і із завантаженням медіа, а також зі скачуванням файлів.

У деяких випадках було помічено проблему з неможливістю підключитися до сервера.

Як повідомлялося раніше, попередній збій у роботі Telegram подібного масштабу спостерігався 24 червня, коли ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин організував свій невдалий військовий заколот у росії.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що відбувається зі смартфоном, коли він залишається підключеним до мережі за 100% заряду і чому залишати його підключеним не можна.