У роботі Telegram стався масштабний збій: що відбувається

Користувачі скаржаться на проблеми з роботою програми

У роботі месенджера Telegram увечері 24 червня стався масштабний збій, який торкнувся багатьох користувачів, переважно в європейських країнах.

Як йдеться у звіті Downdetector, у 51% всіх скарг, що надійшли, йшлося про збої в роботі програми.

Також користувачі скаржилися на проблеми при надсиланні повідомлень (7%) та на проблеми з підключенням до сервера (31%).

При цьому, через спробу "воєнного перевороту", що відбувався в росії, проблеми з роботою месенджера спостерігалися і вдень 24 червня.

Тоді користувачі скаржилися, що повідомлення та медіафайли вантажаться довше, ніж зазвичай. Також спостерігалися проблеми з аудіо- та відео повідомленнями, які вирушали зі збоями.

Наголошувалося, що проблеми в роботі Telegram спостерігалися як у мобільній, так і настільній версії месенджера.

Як повідомлялося, "Телеграф" розповідав, що відбувається зі смартфоном, коли він залишається підключеним до мережі при 100% заряду і чому залишати його підключеним не можна.