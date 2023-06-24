У роботі Telegram стався масштабний збій: що відбувається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі скаржаться на проблеми з роботою програми
У роботі месенджера Telegram увечері 24 червня стався масштабний збій, який торкнувся багатьох користувачів, переважно в європейських країнах.
Як йдеться у звіті Downdetector, у 51% всіх скарг, що надійшли, йшлося про збої в роботі програми.
Також користувачі скаржилися на проблеми при надсиланні повідомлень (7%) та на проблеми з підключенням до сервера (31%).
При цьому, через спробу "воєнного перевороту", що відбувався в росії, проблеми з роботою месенджера спостерігалися і вдень 24 червня.
Тоді користувачі скаржилися, що повідомлення та медіафайли вантажаться довше, ніж зазвичай. Також спостерігалися проблеми з аудіо- та відео повідомленнями, які вирушали зі збоями.
Наголошувалося, що проблеми в роботі Telegram спостерігалися як у мобільній, так і настільній версії месенджера.
Як повідомлялося, "Телеграф" розповідав, що відбувається зі смартфоном, коли він залишається підключеним до мережі при 100% заряду і чому залишати його підключеним не можна.