В работе Telegram произошел масштабный сбой: что происходит

Пользователи жалуются на проблемы с работой приложения

В работе мессенджера Telegram вечером 24 июня произошел масштабный сбой, который затронул многих пользователей, в основном, в европейских странах.

Как говорится в отчете Downdetector, в 51% всех поступивших жалоб говорилось о сбоях в работе приложения.

Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (7%) и на проблемы с подключением к серверу (31%).

При этом, из-за происходившей в россии попытке "военного переворота", проблемы с работой мессенджера наблюдались и днем 24 июня.

Тогда пользователи жаловались, что сообщения и медиафайлы грузятся дольше, чем обычно. Также наблюдались проблемы с аудио- и видео сообщениями, которые отправлялись со сбоями.

Отмечалось, что проблемы в работе Telegram наблюдались как в мобильной, так и настольной версии мессенджера.

Как сообщалось ране, "Телеграф" рассказывал, что происходит со смартфоном, когда он остается подключенным к сети при 100% заряда и почему оставлять его подключенным нельзя.