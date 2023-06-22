Що відбувається з вашим смартфоном, коли він залишається підключеним до мережі при 100% заряду: ніколи так не робіть

Кому потрібні проблеми з акумулятором?

Користувачі смартфонів не завжди знають, як зарядити акумулятор свого пристрою. Серед питань, які часто виникають: коли слід виймати телефон із розетки, щоб зберегти його акумулятор, і що відбувається, коли він залишається підключеним до мережі зі 100% зарядом?

Багато користувачів смартфонів залишають свій пристрій заряджатися на ніч, щоб він був повністю заряджений, коли вони прокинуться. Однак цей жест, який здається практичним, на перший погляд, не рекомендується, пише santeplus.

Забувши зняти телефон із зарядки вчасно або залишаючи його "є" на ніч, він продовжує отримувати харчування навіть при 100%. Хоча виробники смартфонів змогли розробити функцію, що дозволяє переривати зарядку, коли телефон сповнений, він все одно продовжує піддаватися "мінізарядкам".

Якщо телефон не використовується, він трохи розряджається, а потім знову починається завантаження, щоб досягти 100%. Цей процес може з часом пошкодити акумулятор і викликати перегрів телефону.

Крім того, якщо залишити зарядний пристрій підключеним до мережі, навіть якщо акумулятор заряджений на 100%, споживання електроенергії продовжуватиметься; тому це призводить до марної витрати енергії та грошей.

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