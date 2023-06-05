Небезпечне сусідство: чому телефон ні в якому разі не можна класти на ноутбук

Телефон та ноутбук краще не тримати поруч

Багато хто з нас години, а то й цілі дні, проводять біля ноутбука. При цьому поряд з ним постійно знаходиться наш смартфон. Фахівці попереджають, що таке сусідство може завдати шкоди обом гаджетам.

На думку експертів, під час роботи за ноутбуком на нього категорично заборонено класти смартфон.

Причина полягає в тому, що обидва пристрої виробляють чимало тепла. Щоб вони не вийшли з ладу, їм потрібно давати охолонути. Якщо ж телефон буде на поверхні ноутбука, то цього зробити не вийде.

Навіть у момент, коли ви не користуєтесь телефоном, він може нагріватися, тому що в ньому запущені фонові програми, що змушує гаджет постійно "думати".

Якщо телефон і ноутбук перегріються, то будуть ризики того, що вам доведеться витратитися на новий гаджет або ж здати свій ремонт. У будь-якому випадку, це витратна справа, а уникнути зайвої витрати грошей можна, якщо позбутися цієї шкідливої звички.

Раніше "Телеграф" писав про те, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити спалах.