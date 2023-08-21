Краще носити з собою павербанк: місця, де ніколи не варто заряджати свій мобільний телефон

Ці місця не застраховані від хакерів та зловмисників

Більшість часу ми настільки стурбовані думкою про те, що батарея смартфона розряджається, що багато людей звикли брати зарядний пристрій із собою на кожну прогулянку. Однак багато користувачів не знають, що вони дуже ризикують, заряджаючи свій гаджет у громадських місцях.

Для захисту та безпеки вашого мобільного телефону експерти настійно рекомендують користувачам уникати зарядки у певних громадських місцях, пише портал santeplus. Все тому, щоби зловмисники не могли скористатися вашими особистими даними.

Де ніколи не слід заряджати мобільний телефон

Зарядка смартфона на громадській станції може надати вам небезпеку. У небезпеці не тільки ваш пристрій, але і всі ваші особисті дані, що зберігаються на мобільному телефоні, які більше не будуть захищені. Якщо ви хочете бути впевнені, що захистите свій гаджет, ось місця, яких вам слід уникати:

Аеропорти

Готелі

В орендованих автомобілях

Торгові центри

Кафе.

Заряджайте свій телефон у місцях, де є свої USB-порти та кабелі, ви ризикуєте, що ваша особистість, особисті дані та інша важлива інформація з телефону можуть бути вкрадені.

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