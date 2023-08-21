Перегрівання може "вбити" ваш телефон: як правильно охолодити техніку

Кілька практичних порад щодо того, як врятувати смартфон, якщо він занадто гарячий після довгого користування

У літню пору в приміщеннях без кондиціонеру чи на вулиці техніка може перегріватися, це стосується і мобільного телефону. Якщо під час зарядки смартфон настільки гарячий, що пече долоню – так бути не повинно. У такому випадку слід негайно від'єднати смартфон від зарядного пристрою та охолодити його. Далі слід перевірити зарядний пристрій та провід.

Експерт Денис Кувіка розповів, як потрібно діяти, якщо ваш мобільний телефон дуже перегрівся.

Якщо смартфон часто перегрівається, його батарея швидше зношується і термін "життя" скорочується. Причини перегріву можуть бути різні, навіть банальний вплив високих температур. Але як "рятувати" ґаджет у таких ситуаціях?

Якщо ж проблема вже виникла, тоді варто покласти ґаджет у прохолодне місце, зняти з нього чохол і почекати, поки він самостійно охолоне. Бажано вимкнути на ньому непотрібні додатки та відключити інтернет. Про всяк випадок можна просканувати ґаджет антивірусом, адже перегрів може бути викликаний і роботою прихованого шкідливого програмного забезпечення.

Також фахівець зазначив, що в разі перегріву пристрою його не можна різко охолоджувати, інакше такий "шоковий ефект" зашкодить системі, і з телефоном можна буде попрощатися.

Пам'ятайте, що деякі види акумуляторів можуть нагріватися під час високих температур, навіть якщо смартфон просто лежить у кишені, тому будьте пильні. При постійному перебування в гарячому середовищі батарея втрачає свій заряд і життєвий ресурс значно швидше. А за критичного нагрівання навіть можливий вибух акумулятора.

Що може призвести до перегріву телефону?

Шкідливе ПЗ. Створюється з умисною метою проникнути в систему вашого смартфона, аби завдати шкоди певній інформації або частково керувати процесами вашого гаджета з можливістю отримання даних. Таке програмне забезпечення може перегрівати процесор, що згодом створює неполадки в роботі телефона. Віруси в ПЗ ставлять під загрозу конфіденційність особистих даних.

Порушення зв’язку між роз’ємом зарядки та платою. Можливо, відійшов шлейф. Перевірте цей варіант.

Брак або дефект зарядного пристрою. Нерідко телефон перегрівається, коли блок живлення виходить з ладу, і сила струму в ньому значно зростає.

Максимальна яскравість та тривалий серфінг по просторах інтернету. Активне використання смартфона при високій яскравості може призвести до перегріву телефону.

Тривала експлуатація телефону у щільному чохлі. Щільний матеріал довше зберігає тепло та призводить до перегріву гаджета.

Що робити, якщо телефон перегрівся?

Під час перегріву варто зняти всі силіконові, шкіряні пластикові аксесуари, які покликані захищати смартфон від пошкоджень, однак у цьому випадку заважають відводити тепло. Бажано влітку тримати телефон "роздягненим".

Відключення LTE

Рекомендують вимкнути високошвидкісну передачу даних для телефонів за низького рівня сигналу, адже це лише дасть процесору додаткове навантаження. Тому краще зайвий раз не піддавати гаджет таким випробуванням.

Вимкнення ресурсоємних програм

Під час запуску ігор і низки програм, під час перегляду відеороликів телефон витрачає багато ресурсів. Під час активного використання програм підвищується температура батареї та його елементів. У підсумку — може перегрітися та зовсім вийти з ладу

Охолодження смартфона

У разі дуже серйозного перегріву експерти радять привести телефон "до тями" екстремальним чином. А саме — відправивши у холодильник хвилин на 20-30. Коли гаджет охолоне, то знову почне нормально працювати. Також може допомогти вентилятор чи кондиціонер.

Раніше "Телеграф" уже пояснював, чого не можна робити, якщо телефон перегрівся у спеку.