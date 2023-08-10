Телефон буде працювати цілодобово, якщо видалити ці п’ять програм — "пожирачів" батареї

На вашому смартфоні точно знайдеться одна із програм, винних у вичерпанні заряду

Автономний час роботи мобільного телефону буде тривалішим, якщо на пристрої немає програм — "пожирачі" заряду. Розряджають гаджет, серед іншого, популярні соціальні мережі та ресурси.

Варто звернути увагу на п’ять додатків, які найбільше розряджають смартфон. Про це розповідає видання Reader’s Digest.

Якщо у вас є одна з цих програм, то не дивуйтеся, що гаджет миттєво "здихає". Виділяють п’ять застосунків, які найбільше розряджають батарею смартфона. В тому числі опинилися:

Snapchat,

Google Maps,

Netflix,

Amazon,

Facebook

Щодо популярної соцмережі, то видалення мобільного додатка Facebook з телефонів Android може заощадити користувачам до 20% часу автономної роботи. А якщо прибрати з пристрою і відповідний Messenger, час завантаження інших додатків може збільшитися на 15%. Facebook значно навантажує акумулятор, оскільки зазвичай продовжує працювати у фоновому режимі, навіть якщо користувач не активний.

Варто визнати, що не всі мають можливості видалити додаток Facebook, щоб заощадити заряд телефону. І тут є альтернативне рішення. Як раніше писав "Телеграф", за допомогою простих способів ви зможете запобігти розрядженню смартфона цією популярною програмою.