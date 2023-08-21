Перегрев может "убить" ваш телефон: как правильно охладить технику

Несколько практических советов по поводу того, как спасти смартфон, если он слишком горяч после долгого пользования

В летнее время в помещениях без кондиционера или на улице техника может перегреваться, это касается и мобильного телефона. Если во время зарядки смартфон настолько горяч, что жжет ладонь – так быть не должно. В этом случае следует немедленно отсоединить смартфон от зарядного устройства и охладить его. Затем следует проверить зарядное устройство и провод.

Эксперт Денис Кувика рассказал, как нужно действовать, если ваш мобильный телефон очень перегрелся.

Если смартфон часто перегревается, его батарея быстрее изнашивается и термин "жизнь" сокращается. Причины перегрева могут быть разные, даже банальное воздействие высоких температур. Но как "спасать" гаджет в таких ситуациях?

Если проблема уже возникла, тогда стоит положить гаджет в прохладное место, снять с него чехол и подождать, пока он самостоятельно остынет. Желательно отключить ненужные приложения и отключить интернет. На всякий случай можно просканировать гаджет антивирусом, ведь перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного программного обеспечения.

Также специалист отметил, что в случае перегрева устройства его нельзя резко охлаждать, иначе такой "шоковый эффект" повредит системе и с телефоном можно будет попрощаться.

Помните, что некоторые виды аккумуляторов могут нагреваться при высоких температурах, даже если смартфон просто лежит в кармане, поэтому будьте бдительны. При постоянном нахождении в горячей среде батарея теряет свой заряд и жизненный ресурс гораздо быстрее. А при критическом нагреве даже возможен взрыв аккумулятора.

Что может привести к перегреву телефона?

Вредоносное ПО. Создается с намеренной целью проникнуть в систему вашего смартфона, чтобы нанести ущерб определенной информации или частично управлять процессами вашего гаджета с возможностью получения данных. Такое программное обеспечение может перегревать процессор, что создает неполадки в работе телефона. Вирусы в ПО ставят под опасность конфиденциальность личных данных.

Нарушение связи между разъемом зарядки и платой. Может быть, отошел шлейф. Проверьте этот вариант.

Нехватка или дефект зарядного устройства. Нередко телефон перегревается, когда блок питания выходит из строя и сила тока в нем значительно возрастает.

Максимальная яркость и продолжительный серфинг по просторам интернета. Активное использование смартфона при высокой яркости может привести к перегреву телефона.

Продолжительная эксплуатация телефона в плотном чехле. Грубый материал дольше сохраняет тепло и приводит к перегреву гаджета.

Что делать, если телефон перегрет?

Во время перегрева следует снять все силиконовые, кожаные пластиковые аксессуары, призванные защищать смартфон от повреждений, однако в этом случае мешают отводить тепло. Желательно летом держать телефон "раздетым".

Отключение LTE

Рекомендуется отключить высокоскоростную передачу данных для телефонов при низком уровне сигнала, ведь это только даст процессору дополнительную нагрузку. Поэтому лучше лишний раз не подвергать гаджет таким испытаниям.

Выключение ресурсоемких программ

При запуске игр и ряда приложений, при просмотре видеороликов телефон тратит много ресурсов. При активном использовании программ повышается температура батареи и ее элементов. В итоге может перегреться и совсем выйти из строя.

Охлаждение смартфона

В случае очень серьезного перегрева эксперты советуют привести телефон "в сознание" экстремальным образом. А именно – отправив в холодильник минут на 20-30. Когда гаджет охладится, то снова начнет нормально работать. Также может помочь вентилятор или кондиционер.

Ранее Телеграф уже объяснял, чего нельзя делать, если телефон перегрелся в жару.