Батарея "виживе": три "золоті" правила, щоб захистити телефон у спеку

Акумулятор пропрацює довше, якщо врахувати невеликі нюанси під час використання гаджета влітку

Мобільний телефон піддається теплу, тому занадто висока температура може призвести до пошкодження пристрою. Батареї смартфонів опиняються у зоні ризику, якщо довго перебувають на спеці.

Як захистити телефон у спекотну погоду? Варто знати про три "золоті" правила, пише видання The Sun.

Як потрібно користуватися смартфоном влітку, якщо на вулиці зберігається висока температура:

Тримайте телефон у прохолодному місці, а не на вулиці на сонці або в машині у спекотний день.

Уникайте надмірного використання гаджета під прямим сонячним промінням, у тому числі при максимальній яскравості екрану.

Зупиніть на деякий час високопродуктивні відеоігри.

Крім того, убезпечити пристрій та продовжити термін служби батареї допоможуть наступні рекомендації, актуальні у будь-яку пору року. Так, не забувайте про режим низького енергоспоживання та періодично активуйте режим польоту. Також слід скоротити час автоматичного блокування дисплея, а ще вимкнути фонове оновлення програм, служби визначення місцезнаходження, Siri, iCloud і Wi-Fi. Перераховані вище дії допоможуть заощадити заряд гаджета і мінімізують ризики перегріву, можливі влітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що може перегріватися зарядний пристрій. А також ми писали про причини, з яких вибухають батареї смартфонів.