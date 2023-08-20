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Батарея "виживе": три "золоті" правила, щоб захистити телефон у спеку

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Висока температура шкодить смартфону
Висока температура шкодить смартфону. Фото Pixabay

Акумулятор пропрацює довше, якщо врахувати невеликі нюанси під час використання гаджета влітку

Мобільний телефон піддається теплу, тому занадто висока температура може призвести до пошкодження пристрою. Батареї смартфонів опиняються у зоні ризику, якщо довго перебувають на спеці.

Як захистити телефон у спекотну погоду? Варто знати про три "золоті" правила, пише видання The Sun.

Як потрібно користуватися смартфоном влітку, якщо на вулиці зберігається висока температура:

  • Тримайте телефон у прохолодному місці, а не на вулиці на сонці або в машині у спекотний день.
  • Уникайте надмірного використання гаджета під прямим сонячним промінням, у тому числі при максимальній яскравості екрану.
  • Зупиніть на деякий час високопродуктивні відеоігри.

Крім того, убезпечити пристрій та продовжити термін служби батареї допоможуть наступні рекомендації, актуальні у будь-яку пору року. Так, не забувайте про режим низького енергоспоживання та періодично активуйте режим польоту. Також слід скоротити час автоматичного блокування дисплея, а ще вимкнути фонове оновлення програм, служби визначення місцезнаходження, Siri, iCloud і Wi-Fi. Перераховані вище дії допоможуть заощадити заряд гаджета і мінімізують ризики перегріву, можливі влітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що може перегріватися зарядний пристрій. А також ми писали про причини, з яких вибухають батареї смартфонів.

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#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон