Смартфони теж "страждають" від спеки: що можна і чого не можна робити, якщо телефон перегрівся в спеку

Різкі перепади температур можуть призвести до поломки телефону

Смартфон часто перегрівається, особливо у літню спеку, яка в Україні досягає місцями 60 градусів. Щоб не зіпсувати гаджет, потрібно негайно його остудити. Однак робити це потрібно перевіреними способами і в жодному разі не можна класти телефон у холодильник, навіть якщо дуже хочеться.

На порталі Root-nation дали кілька слушних порад на той випадок, якщо телефон вже перегрівся і профілактичні заходи не допоможуть.

Насамперед потрібно зняти з гаджета захисний чохол. Він виконує не лише захисну функцію, а й виступає в ролі "товстого светра", позбавляючи смартфон будь-якої вентиляції. Також потрібно вимкнути всі непотрібні програми, бездротовий зв’язок та зменшити яскравість екрану, щоб знизити навантаження на батарею смартфона. Що менше енергії він споживає, то менше нагрівається. Якщо є можливість увімкнути режим заощадження батареї, краще зробити це.

Щоб телефон охолоджувався, покладіть його в затінене і добре провітрюване місце. Також можна використовувати кондиціонер або вентилятор авто для цього, ще підійдуть підставки для ноутбуків з додатковими кулерами.

Як категорично не можна охолоджувати телефон

Якщо телефон гарячий, то не варто класти його в холодильник і, тим більше, в морозилку. Незважаючи на те, що там прохолодна температура, яка швидко охолодить телефон, робити цього категорично не можна – вона надто низька для смартфона.

Здавалося б, восени та взимку на вулиці теж холодно, але телефони працюють. Але варто пам’ятати про те, що різкий перепад температури може завдати шкоди електроніці. Насамперед за рахунок конденсації волог, а в другу — нерівномірним ступенем температурного стиску різних матеріалів, через що може тріснути скло або плата смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи справді швидка зарядка погано впливає на батарею смартфона та як правильно заряджати гаджет.