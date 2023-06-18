П’ять речей, які не можна робити в процесі зарядки смартфона

Продовжити життя батареї легко, якщо знати деякі правила

Чи можна використовувати телефон під час зарядки? Як не можна заряджати смартфон? Майже кожен власник сучасного пристрою розмірковує над подібними питаннями.

Важливо знати, які вчинки точно призведуть до несправностей і скоротять термін експлуатації пристрою, який ми так часто любимо використовувати за необхідності або для розваг. Це стосується і правильного способу зарядки смартфона, який дозволить збільшити термін служби акумулятора. Про це пише itechua.com.

Як правильно заряджати смартфон

Важливо не допускати повного розряду смартфона до вимкнення. Краще починати зарядку пристрою, коли його рівень заряду становить приблизно 25%. Розряджайте телефон до кінця приблизно кожні кілька місяців. Така процедура допомагає підтримувати максимальну продуктивність акумулятора та продовжує його термін служби. Є поширена хибна думка, що при зарядці смартфоном краще не користуватися. Однак, якщо ви використовуєте оригінальний або сертифікований зарядний пристрій, то не потрібно турбуватися. Зменшуйте яскравість на екрані та вимикайте такі функції, як передача даних, місцезнаходження, Bluetooth, Wi-Fi та інші енергомісткі функції. Зміни температури несприятливо впливають на функціонування батареї. Екстремально високі та низькі температури можуть призвести до пошкодження акумулятора.

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