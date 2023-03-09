Навіщо відключати мобільний інтернет на своєму телефоні на ніч: про це мало хто замислюється

У деяких випадках доцільно вимкнути з’єднання з кількох причин.

Фактично, постійна активація мобільних даних на вашому телефоні дозволяє вам залишатися на зв’язку та бути в курсі останньої інформації в соціальних мережах, навіть коли немає Wi-fi. Однак така постійна доступність може тільки нашкодити вашому гаджету, тому відключати мобільний інтернет на своєму телефоні, коли він вам не потрібний, а приклад на ніч.

Відключення мобільної передачі може мати деякі переваги для вашого смартфона, пише santeplus. Розповідаємо про два не зовсім приємні результати того, що мобільний інтернет постійно включений, і навіть уночі.

Навіщо відключати мобільний інтернет на ніч

Відключення мобільних даних заощаджує заряд батареї

Безперервна передача даних серйозно впливає на акумулятор телефону. Мобільний інтернет — одна з функцій, які споживають найбільше заряду батареї, зокрема через різні оновлення та обмін даними.

Оптимізуйте споживання інтернету, відключивши мобільні дані

Якщо мобільний інтернет постійно активований на вашому смартфоні, ваші мобільні дані також використовуються постійно. Навіть якщо ви не користуєтесь телефоном, автоматичні оновлення, отримання повідомлень та повідомлень, а також фонові оновлення споживають мегабайти з вашого тарифного плану. Таким чином, ваш смартфон продовжує надсилати дані на сервер, і трафік продовжується. Все це може вилитися у зайві витрати.

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