Як прискорити роботу смартфона в один "клік": не всі знають

Дайте улюбленому гаджету "відпочити"

Сьогодні смартфони стали невід’ємною складовою нашого повсякденного життя, але далеко не кожен користувач ознайомлений з корисними порадами щодо правильної експлуатації цих пристроїв, навіть через тривалий період використання.

Фахівці вважають, що для збільшення терміну служби телефону слід регулярно виконувати одну просту дію хоча б один раз на тиждень. Про це пише itechua.

Що потрібно робити зі смартфоном

Експерти рекомендують проводити перезавантаження пристрою, особливо якщо воно починає сповільнюватися або виникають труднощі з функціонуванням програм. Раз на тиждень рекомендується вимикати телефон на 60 секунд, щоб надати йому можливість "відпочити", після чого можна знову включити його.

Така проста дія дозволить звільнити оперативну пам’ять смартфона, зменшити ймовірність виникнення збоїв, підвищити загальну швидкість його функціонування та продовжити термін служби батареї. Важливо пам’ятати, що навіть коли екран вимкнений, гаджет, як і раніше, залишається активним, тому має сенс надати йому перерву.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.