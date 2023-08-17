Чому телефон відключається сам по собі та як вирішити проблему

Причини цієї неприємності можуть бути різні

Будь-які збої в роботі телефону ускладнюють життя, а ситуація, коли він вимикається в невідповідний момент може створити проблеми.

Про те, чому таке відбувається та що можна зробити, розповів портал itechua.

Проблеми з батареєю

На клемах акумулятора може накопичуватися бруд, який послаблює зв’язок із ними. Щоб усунути цю проблему, потрібно протерти клеми спиртом. Про те, що з батареєю не все гаразд, говорить повільна зарядка та швидка розрядка пристрою. Необхідно замінити батарею, якщо вона роздута, або має інші видимі пошкодження. Їй шкодить попадання вологи та перепади температур. Користуватися смартфоном із пошкодженим акумулятором небезпечно, його потрібно замінити.

Механічні пошкодження

Самостійні вимкнення часто стають наслідком падіння телефону, особливо на тверду поверхню. Щоб оцінити збитки після падіння, потрібно акуратно зігнути смартфон, якщо він вимикається, треба звернутися до майстра.

Збої програмного забезпечення

Часом із "залізом" все добре, але телефон все одно самовільно відключається. Справа може бути в збої ПЗ після встановлення нової програми або оновлення старої. Така ж ситуація може виникати при невдалій перепрошивці, наприклад, під час встановлення невідповідної версії. У цьому випадку потрібно видалити програму, яка є причиною проблеми. Також збої в роботі телефону може спричинити вірус. Для його усунення необхідно запустити антивірусну програму.

Критична нестача пам’яті

Якщо користувач "забив" телефон додатками, процесор може не витримати навантаження, пристрій буде відключатися. На думку фахівців, у середньому не варто закачувати на смартфон більше ніж 15 додатків.

Перепади температури

Різкі зміни температурного режиму можуть призвести до утворення конденсату всередині телефону, внаслідок чого контакти на материнській платі окислюються. У цьому випадку телефон може спонтанно вимкнутися. Крім того, температурні "гойдалки" негативно відбиваються на акумуляторі.

Зношування пристрою

Іноді телефон вимикається просто тому, що його ресурс добігає кінця, а комплектуючі зношені. Залежно від моделі це може відбуватися через 4-7 років користування.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може дряпатися навіть у чохлі та як цього уникнути.