Що робити, якщо телефон впав у воду: прийоми, які допоможуть вирішити цю прикру ситуацію

Хитрощі, як врятувати мокрий мобільний телефон

Можливо, ви вже стикалися з такою неприємною ситуацією як падіння телефону у воду. Тільки, якщо ви діятимете швидко, ви зможете врятувати свій пристрій, і вам навіть доведеться звертатися до професіоналів.

Щоб "врятувати" свій пристрій, можна використовувати деякі ефективні прийоми, пише santeplus. Ці рішення допоможуть упоратися з цією прикрою ситуацією.

Що робити, якщо телефон впав у воду:

Вийміть акумулятор із телефону

Це рішення, безперечно, є найбільш ефективним, оскільки дозволяє уникнути потенційного проникнення води. Будьте обережні, не вмикайте телефон, це може призвести до короткого замикання та пошкодження смартфона.

Техніка рису, щоб врятувати телефон

Якщо вам вдалося швидко відновити телефон, можна поглинути зайву воду за допомогою підручного інгредієнта: сирого білого рису. Опустіть телефон і акумулятор у миску або пакет, наповнений цією крупою. Потім вам доведеться зачекати 24 години, щоб побачити результат.

Використовуйте невеликий пилосос, щоб видалити зайву вологу з телефону

Якщо пристрій тривалий час вологий, використовуйте невеликий пилосос, щоб видалити зайву вологу, яка може пошкодити акумулятор. Переконайтеся, що ви не тримаєте його занадто близько, оскільки це обладнання може спричинити статичну електрику, яка також може зашкодити вашому телефону. Крім того, уникайте використання фена, щоб уникнути додаткових пошкоджень.

Раніше "Телеграф" пояснював, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі. Ви можете самостійно дістати SIM-картки та картку пам’яті та просушити.