Видалення двох додатків заощадить години заряду: що розряджає ваш телефон

Щоб смартфон довше працював, варто видалити лише дві програми

Автономний час роботи мобільного телефону збільшиться, якщо гаджет не розряджатимуть деякі популярні додатки. Особливо "пожирають" енергію дві програми, якими, можливо, користуєтеся і ви.

Щоб заощадити заряд смартфона, експерти рекомендують видалити лише два додатки. Про це розповідає технічний експерт Зішан Аріф виданню Mirror.

Перший винуватець низького заряду вашого гаджета – фітнес-додаток Fitbit. Ця програма допомагає стежити за вашим сном та фізичною активністю. Мінус у тому, що вона сильно розряджає акумулятор. Видалення цього застосунку заощадить користувачам кілька годин заряду.

Друга програма, яка не дасть смартфону довго зберігати заряд, Skype. Телекомунікаційний додаток для здійснення відеодзвінків може бути зручним, проте якщо вам потрібен заряджений телефон, видаліть його. До того ж є багато альтернативних застосунків із такими ж опціями.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми впливають на потужність вашого телефону. У списку додатків, через які смартфон миттєво розряджається, опинилися соціальні мережі, потокові сервіси та деякі ігри.