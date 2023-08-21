Лучше носить с собой павербанк: места, где никогда не стоит заряжать свой мобильный телефон

Эти места не застрахованы от хакеров и злоумышленников

Большую часть времени мы настолько обеспокоены мыслью о том, что батарея смартфона разряжается, что многие люди привыкли брать зарядное устройство с собой на каждую прогулку. Однако многие пользователи не знают, что они очень рискуют, заряжая свой гаджет в общественных местах.

Для защиты и безопасности вашего мобильного телефона эксперты настоятельно рекомендуют пользователям избегать зарядки в определенных общественных местах, пишет портал santeplus. Все потому, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться вашими личными данными.

Где никогда не следует заряжать мобильный телефон

Зарядка смартфона на общественной станции может подвергнуть вас опасности. В опасности не только ваше устройство, но и все ваши личные данные, хранящиеся на мобильном телефоне, которые больше не будут защищены. Если вы хотите быть уверены, что защитите свой гаджет, вот места, которых вам следует избегать:

Аэропорты

Отели

В арендованных автомобилях

Торговые центры

Кафе.

Заряжаете свой телефон в местах, где есть свои USB-порты и кабеля, вы рискуете, что ваша личность, личные данные и другая важная информация с телефона могут быть украдены.

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