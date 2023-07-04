Камера телефону може стати "вікном" для шпигуна: як зрозуміти, що за вами стежать

Стеження через камеру телефону неважко вирахувати

Смартфон став невід’ємною частиною життя переважної більшості людей, він "знає" про нас дуже багато, його пам’ять зберігає море інформації. Виникає закономірне питання, чи може хтось отримати доступ до камери пристрою та шпигувати за нами.

Про це розповів портал itechua.

На жаль, це не виключено — існує багато шкідливих програм, які дають змогу отримувати доступ та передавати конфіденційну інформацію, зокрема через камеру.

Такий вірус може потрапити із файлом (документ, аудіо, зображення). Під час його відкривання програма активується та отримує доступ до камери.

Зазвичай програми для спостереження збирають дані в рекламних цілях, але можуть застосовуватись і для збору інформації про конкретну людину. За словами експерта Григорія Пащенка, зломи девайсів конкретних людей останнім часом почастішали. Причини різні: роботодавець хоче стежити за співробітником, чоловік за дружиною, збирання компромату.

Зокрема, з’явилося багато додатків, які нібито покращують фото чи відео. Вони за допомогою камери можуть стежити за користувачами та зливати зображення для аналізу – особистість користувача, які предмети його оточують – та застосовувати цю інформацію в рекламних цілях.

Щоб уникнути стеження, Пащенко рекомендує закривати камери на девайсах спеціальними шторками чи ізолентою, а також користуватися антивірусами. Також потрібно періодично перевіряти список програм, які мають доступ до камери. Складність у тому, що шкідливі програми можуть бути замасковані, і в цьому випадку допоможе лише добрий антивірус.

Водночас, хоча стеження за допомогою камери на смартфоні може бути досить ефективним, такий спосіб збирання інформації не використовується широко, оскільки має важливі мінуси.

По-перше, постійна робота камери дуже швидко розряджає смартфон. Щоб переконатися, що через ваш телефон за вами не шпигують, потрібно перевірити список енергоємних програм, і якщо камери там немає, то й небезпеки стеження теж немає.

По-друге, в більшості користувачів інтернет-трафік обмежений, і пряма трансляція відео з одного пристрою на інший швидко вичерпує ліміт.

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