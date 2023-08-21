В работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру: что известно

Пользователи жалуются на то, что не могут отправить сообщения

В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, который затронул пользователей как мобильной, так и стационарной версии.

Согласно информации сайта Downdetector, первые сообщения о перебоях начали появляться около 20:50 по киевскому времени.

При этом, после первой волны ошибок спустя около 15 минут началась вторая, еще более масштабная.

Проблемы наблюдаются по всему миру, однако об их причинах пока неизвестно.

Пользователи сети в первую очередь жалуются на невозможность получить и отправить сообщения. Кроме того проблемы наблюдались и с загрузкой медиа, а также со скачиванием файлов.

В некоторых случаях была замечена проблема с невозможностью подключиться к серверу.

Как сообщалось ранее, предыдущий сбой в работе Telegram подобного масштаба наблюдался 24 июня, когда главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин организовал свой неудавшийся военный мятеж в россии.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что происходит со смартфоном, когда он остается подключенным к сети при 100% заряда и почему оставлять его подключенным нельзя.