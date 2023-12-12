У роботі "Київстару" стався масштабний збій: що відомо

В компанії вже прокоментували інцидент

Вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні. Абоненти говорять про відсутність мережі, і неможливість здійснювати дзвінки. При спробах зателефонувати до будь-якого абонента, на екрані висвічується "збій виклику".

Про це пише "Телеграф", посилаючись на слова своїх кореспондентів. Інформацію про це підтверджують також користувачі мережі.

При цьому офіційний сайт "Київстару" та додаток мобільного оператора станом на 7:55 недоступні.

У соціальних мережах українці від ранку поскаржилися на відсутність зв’язку. Абоненти зазначили, що збій торкнувся Львова, Дніпра, Києва та області, а також відомо про таку ж проблему в інших областях України.

Що відповіли у "Київстар"

У компанії поспішили прокоментувати інцидент. Причину збою в роботі поки що не пояснили, але зауважили, що фахівці вже займаються цією проблемою.

"На час усунення технічних складнощів, рекомендуємо абонентам користуватись можливостями послуги "національний роумінг", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в популярному месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі поскаржилися на те, що повідомлення не надсилаються та не відкриваються чати.