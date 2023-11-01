У Приват24 стався новий збій: що відомо (оновлено)

Сама система працює, але видає помилку

У сервісі Приватбанку "Приват24" знову стався масштабний збій. Цього разу українці скаржаться, що вони не можуть скористатися переказами платежів.

Про це повідомляють у мережі. Примітно, що сама система працює, проте платежі "Приват24" не проводить, а натомість видає помилку.

Причини невідомі. У пресслужбі банку поки що ніяк не прокоментували ситуацію.

Оновлено: станом на 14.30 Приват24 відновив проведення клієнтських платежів. Технічний збій усунули.

Нагадаємо, що минулого місяця у ПриватБанку вже траплявся масштабний збій. Тоді користувачі скаржилися, що не можуть скористатися мобільним інтернет-банкінгом. При спробі зайти в програму з’являлося повідомлення про помилку і користувачів просили повторити спробу пізніше. У деяких виходило зайти в "Приват24", але основна сторінка з інформацією про рахунки не провантажувалася. Збій стосувався лише мобільної версії "Приват24", оскільки у браузері можна було зайти до особистого кабінету без проблем. Невдовзі помилки виправили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наприкінці літа масштабний збій стався у популярному месенджері Telegram. Користувачі не могли скористатися програмою як з телефону, так і з комп’ютера.