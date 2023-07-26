У "Монобанку" стався новий масштабний збій: які функції не працювали

Додаток вже полагодили

У популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank вдруге за місяць стався масштабний збій.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, 26 липня багато користувачів почали повідомляти, що програма не дозволяла здійснити переказ коштів за реквізитами картки. На деяких пристроях Monobank навіть не дозволяв увійти до системи.

Окрім скарг на збій у роботі програми, користувачі також розповідали, що були проблеми і зі зняттям коштів. У той же час, картка працювала для оплати в магазинах.

Новий збій у Монобанку вже підтвердив і співзасновник Monobank Олег Гороховський. Але цього разу помилку швидко полагодили і повідомляють, що все вже працює.

Нагадаємо, що збої у різних інтернет-сервісах не є рідкістю. Минулого року, наприклад, у Monobank також були проблеми з роботою програми, але їх швидко поправили. Не оминають таких проблем і популярні соціальні мережі. Зокрема, нещодавно в багатьох країнах Європи користувачі не могли зайти у свої облікові записи в Telegram. Наголошувалося, що проблеми в роботі програми спостерігалися як у мобільній, так і настільній версії месенджера.