У роботі Монобанку збій: коли вирішать проблему

Користувачам не варто поспішати встановлювати заново програму

У роботі програми Монобанк стався технічний збій, через що користувачі зіткнулися з низкою проблем.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі співзасновник Монобанку Олег Горохівський.

"У нас технічний збій", — написав він.

За його словами, ліквідація наслідків триватиме приблизно годину. Також він вибачився за завдані незручності.

У чому причина збою він не уточнював.

upd: Робота банкінгу була відновлена

Як повідомлялося раніше, в Україні в умовах воєнного часу людям дозволили знімати готівку не лише у банкоматах, а й на касах магазинів, АЗС, аптек тощо. Головна умова – до отримання готівки відвідувач повинен щось придбати та розрахуватися карткою, з якою надалі планується списання. Відповідно до заяви Національного банку України таким чином можна зняти до шести тисяч гривень.

Подібний спосіб перевести в готівку кошти став необхідним для розвантаження банкоматів, щоб біля них не формувалися великі скупчення людей і довгі черги.