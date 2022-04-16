Укр

В работе Монобанка сбой: когда решат проблему

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Монобанк Новость обновлена 16 апреля 2022, 23:01
Монобанк

Пользователям не стоит спешить переустанавливать приложение

В работе приложения Монобанк произошел технический сбой из-за чего пользователи столкнулись с рядом проблем.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

"У нас технический сбой", — написал он.

По его словам, ликвидация последствий займет примерно час. Также он извинился за причиненные неудобства.

В чем причина сбоя он уточнять не стал.

upd: Работа банкинга была восстановлена

Как сообщалось ранее, в Украине в условиях военного времени людям разрешили снимать наличные средства не только в банкоматах, но и на кассах магазинов, АЗС, аптек и т.д. Главное условие – до получения наличных денег посетитель должен что-то приобрести и рассчитаться картой, с которой в дальнейшем планируется списание. Согласно заявлению Национального банка Украины таким образом можно снять до шести тысяч гривен.

Подобный способ обналичить средства стал необходимым ради разгрузки банкоматов, чтобы возле них не формировались большие скопления людей и длинные очереди.

Теги:
#Украина #Сбой #Монобанк
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