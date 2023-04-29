У ПриватБанку збій, проблема при оплаті у терміналах: що відомо
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Клієнти ПриватБанку не можуть розрахуватись картками
29 квітня стався збій у роботі "ПриватБанку". Клієнти скаржаться на те, що не можуть розрахуватись за допомогою банківських карток.
Водночас у "ПриватБанку" запевнили, що вже знають про проблему.
У прес-службі банку уточнили, що з боку "ПриватБанку" технічних проблем немає, а збій виник через проблеми на стороні платіжних систем.
Як повідомив у коментарі "Суспільному" співзасновник Monobank Олег Гороховський, клієнти "ПриватБанку" зіштовхнулися з проблемами при спробі зняти готівку у "приватівських" банкоматах.
Також є проблеми при оплаті карткою в терміналах та переказах. Про терміни вирішення проблеми у банку не повідомили.
У той же час на сайті "Приват24" з’явився наступний напис:
Журналіст Валерій Калниш припускає, що проблема може бути пов’язана з атакою хакерів.
"Схоже, нас хакнули. Оплата через термінали не працює. Деякі мережі не працюють не лише в Києві. Чекаю на новини від кіберів", — написав він.
Раніше "Телеграф" писав про те, що "ПриватБанк" змінив правила зі зняттям готівки у своїх банкоматах.