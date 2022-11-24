ПриватБанк змінює правила: скільки тепер можна зняти грошей у банкоматах

На сьогодні у країні працює 5000 банкоматів

ПриватБанк встановив єдині ліміти на зняття готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків. Тепер українці зможуть знімати до 20 тис. гривень.

Отримати цю суму у банкоматах ПриватБанк українці зможуть за одну операцію. Повторити її можна буде через три години. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що нововведення дозволить користувачам українських та зарубіжних банків за необхідності мати доступ до готівки через банкомати ПриватБанку. Він зазначив, що на сьогодні у країні працює 5000 банкоматів.

У фінустанові також нагадали, що у разі аварійних відключень електроенергії в Україні онлайн банкінг та додаток Приват24 працюють безперебійно.

Також зазначається, що більшість послуг доступна клієнтам банку через вебверсію Приват24 або через мобільні програми цілодобово. Для отримання послуг під час аварійних відключень світла клієнти можуть звертатися до найближчого чергового відділення, яке працюватиме окремо.

Нагадаємо, що раніше українцям відповіли на питання, що цікавить багатьох, про те, чи зможуть пенсіонери отримувати пенсії в банках у разі тривалого блекауту в Україні.