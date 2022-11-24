ПриватБанк меняет правила: сколько теперь можно снять денег в банкоматах

На сегодняшний день в стране работает 5 000 банкоматов

ПриватБанк установил единые лимиты на снятие наличных в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков. Теперь украинцы смогут снимать до 20 тыс. гривен.

Получить данную сумму в банкоматах ПриватБанк украинцы смогут за одну операцию. Повторить ее можно будет спустя три часа. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко рассказал, что нововведение позволит пользователям украинских и зарубежных банков при необходимости иметь доступ к наличным средствам через банкоматы ПриватБанк. Он отметил, что на сегодняшний день в стране работает 5 000 банкоматов.

В финучреждении также напомнили, что в случае аварийных отключений электроэнергии в Украине, онлайн банкинг и приложение Приват24 работают бесперебойно.

Также отмечается, что большая часть услуг доступна клиентам банка через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения круглосуточно. Для получения услуг во время аварийных отключений света клиенты могут обращаться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме.

Напомним, что ранее украинцам ответили на интересующий многих вопрос о том, смогут ли пенсионеры получать пенсии в банках в случае длительного блэкаута в Украине.