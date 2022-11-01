Збій у роботі "Київстару": чому неможливо поповнити рахунок та не працює додаток

Користувачі оператора скаржаться на проблеми з поповненням рахунку, а деякі спостерігають перебої зі зв’язком

В Україні у вівторок, 1 листопада, стався збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який раніше приєднався до національного роумінгу на випадок зникнення зв’язку. Користувачі скаржаться, що не можуть поповнити рахунок або перейти на новий тарифний план. Також є проблеми з мобільним додатком.

У прес-службі компанії підтвердили інформацію про перебої у роботі оператора. На сторінці "Київстару" у Facebook запевнили, що їхні фахівці працюють над усуненням проблем.

Повідомляється, що через тимчасові обмеження в інформаційних системах компанії можуть виникати короткочасні складності з поповненням рахунку. Приблизно з 9-ї ранку вівторка також спостерігаються проблеми зі зміною тарифу або некоректно функціонує додаток "Мій Київстар".

Водночас у оператора наголосили, що основні послуги "Київстару" — дзвінки та мобільний інтернет — працюють у звичайному режимі.

"Зараз наші IT-фахівці працюють над якнайшвидшим усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом. Ми щиро вибачаємося за тимчасові складнощі та просимо спробувати поповнити рахунок за годину", — йдеться у повідомленні компанії.

В умовах війни наявність стабільного зв’язку дуже важлива, але не варто побоюватися, що росіяни позбавлять українців мережі та інтернету, пояснення з цього приводу дав голова Мінцифри Михайло Федоров.

Як раніше інформував "Телеграф", незважаючи на війну, мобільні оператори залишилися з прибутком завдяки підвищенню тарифів.