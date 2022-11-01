Сбой в работе "Киевстара": почему невозможно пополнить счет и не работает приложение

Пользователи оператора жалуются на проблемы с пополнением счета, а у некоторых наблюдаются перебои со связью

В Украине во вторник, 1 ноября, произошел сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", который ранее присоединился к национальному роумингу на случай исчезновения связи. Пользователи жалуются, что не могут пополнить счет или же перейти на новый тарифный план. Также есть проблемы с мобильным приложением.

В пресс-службе компании подтвердили информацию о перебоях в работе оператора. На странице "Киевстара" в Facebook заверили, что их специалисты трудятся над устранением проблем.

Сообщается, что в связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные сложности с пополнением счета. Примерно с 9 утра вторника также наблюдаются проблемы с изменением тарифа или некорректно функционирует приложение "Мой Киевстар".

Вместе с тем, у оператора подчеркнули, что основные услуги "Киевстара" — звонки и мобильный интернет — работают в обычном режиме.

"Сейчас наши IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов уже в ближайшее время. Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим попробовать пополнить счет через час", — говорится в сообщении компании.

В условиях войны наличие стабильной связи очень важно, но не стоит опасаться, что россияне лишат украинцев сети и интернета, пояснение на этот счет дал глава Минцифры Михаил Федоров.

Как ранее информировал "Телеграф", несмотря на войну мобильные операторы остались с прибылью благодаря повышению тарифов.