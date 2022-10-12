"Цукерберг снова балуется": украинцы обсуждают загадочный сбой в Facebook (фото)

У некоторых известных людей количество подписчиков якобы "сократилось" в сотни раз

В работе социальной сети Facebook, ранее частично изменившей подход к определению "языку вражды" из-за войны в Украине, случился необычный сбой. У многих пользователей, которые имели десятки и сотен тысяч подписчиков, некорректно отображается их количество. К примеру, у президента Владимира Зеленского, за которым следит более трех миллионов людей, сейчас в профиле отображается всего лишь 9995 подписчиков.

На необычное поведение соцсети обратила внимание журналистка Татьяна Даниленко. "Телеграф" попытался выяснить, что же происходит в "Мета-мире" Цукерберга и собрал имеющиеся данные в одном материале для удобства читателей.

Отметим, что от данного сбоя "пострадал" не только Владимир Зеленский. Так, советник Офиса президента Алексей Арестович теперь "исхудал" в подписчиках до 9993 человек. При этом настоящее их количество превышает 800 тысяч. Впрочем, произошедшее Арестович без внимания не оставил.

"Наконец-то люди дали верную оценку этому негодяю", — пошутил он на своей странице.

Пост Алексея Арестовича в Facebook

Такая же ситуация наблюдается и у министра обороны Алексея Резникова, и у многих других "тысячников" на Facebook.

При этом реальная цифра следящих за крупными аккаунтами осталась неизменной — это видно, если открыть количество подписчиков в отдельной вкладке (лучше с телефона, веб-версия такого не позволяет).

Официального комментария от компании Meta или же создателя соцсети Марка Цукерберга пока не было. Вполне вероятно, что система действительно просто сбоит, поэтому счетчики отображаются некорректно. Однако этой неразберихой уже воспользовались некоторые новостные Telegram-каналы, чтобы разогнать ничем не подтвержденную информацию о "новой политике Facebook".

Официального подтверждения таких данных от Facebook или Meta не поступало

Обычные же юзеры в основном реагируют на ситуацию с юмором. Более того — на тему "пропажи" подписчиков уже даже появились первые мемы.

Напомним, что даже при всех своих сбоях и нередко блокировании украинских аккаунтов без причин, Meta все же остается на стороне Украины в нынешней войне. При этом в россии эта социальная сеть, как и Instagram, официально запрещена для использования.