В Instagram произошел глобальный сбой
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Социальная сеть сбоит во всем мире
В четверг, 22 сентября, в работе социальной сети Instagram, которую запретили в россии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, произошел глобальный сбой.
Пользователи из многих стран мира сообщают о проблемах в приложении. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По данным статистического сайта, пользователи массово начали жаловаться на работу соцсети вечером 22 сентября. Сообщается, что подавляющее большинство юзеров испытывали проблемы с загрузкой приложения, 9% не могли войти в свою учетную запись, а еще у 4% не загружался веб-сайт.
В Украине пользователи также жалуются на работу соцсети.
Отметим, в Twitter прошла волна мемов на тему сбоя в работе Instagram. Пользователи шутят, что все заходят в Twitter, чтобы узнать, что произошло с Instagram.
В августе министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о двух важных нововведениях в Instagram в Украине.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак нарвалась на волну хейта из-за поста в Instagram, не помогло даже закрытие комментариев под фото.