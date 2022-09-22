В Instagram произошел глобальный сбой

Социальная сеть сбоит во всем мире

В четверг, 22 сентября, в работе социальной сети Instagram, которую запретили в россии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, произошел глобальный сбой.

Пользователи из многих стран мира сообщают о проблемах в приложении. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным статистического сайта, пользователи массово начали жаловаться на работу соцсети вечером 22 сентября. Сообщается, что подавляющее большинство юзеров испытывали проблемы с загрузкой приложения, 9% не могли войти в свою учетную запись, а еще у 4% не загружался веб-сайт.

В мире начали массово жаловаться на работу Instagram

В Украине пользователи также жалуются на работу соцсети.

Отметим, в Twitter прошла волна мемов на тему сбоя в работе Instagram. Пользователи шутят, что все заходят в Twitter, чтобы узнать, что произошло с Instagram.

В августе министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о двух важных нововведениях в Instagram в Украине.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак нарвалась на волну хейта из-за поста в Instagram, не помогло даже закрытие комментариев под фото.