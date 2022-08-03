Музыка в Stories в один клик: Instagram запустил две важные функции в Украине

Украинцы получили больше возможностей для создания контента в социальных сетях.

Несмотря на то, что функция Instagram Reels была запущена еще в 2020 году, а Instagram Music и вовсе в 2018 — они не были доступны украинцам в полном объеме. Reels работала не полностью, а Music — была вовсе недоступна. Однако с августа 2022 года ситуация изменилась, и эти два важных нововведения будут работать и в Украине.

О том, что в течение августа все пользователи Instagram получат возможность пользоваться креативными инструментами Reels, а также добавлять музыку в сторис всего в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки соцсети, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя в телеграм-канале.

"Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta по запуску этих функций. Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей" — отметил Федоров.

Как пользоваться функцией Instagram Reels

Опция создания видео в Reels находится в камере Instagram, а также в него можно загрузить уже готовое видео. С августа 2022 года украинцы смогут добавлять и дополнять креативными инструментами видео продолжительностью до 15 минут. Можно будет добавить к своему ролику музыку из базы, или создать собственный звук.

Также можно будет использовать эффекты AR, устанавливать таймер и обратный отсчет, создать плавные переходы, ускорять или замедлять часть видео или аудио, ретушировать видео, создавать ремиксы с публичными фото, выбирать макеты ремиксов и создавать Reels, используя другое видео как шаблон.

Instagram Music: как добавить музыку в Stories

Чтобы добавить песню в Stories, нужно для начла обновить Инстаграм, после зайти в раздел создания сторис, открыть все категории виджетов и выбрать функцию Музыка. После появится список различный исполнителей и песен, в котором можно найти как иностранных артистов, так и украинских. Один клик — и ваша сторис с музыкой.

Отметим, что пока украинцы осваивают новые функции соцсети, то из-за решения путина начать войну в Украине, россияне остались без Instagram. А все из-за того, что с 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке соцсети из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан".