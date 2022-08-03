Музика в Stories за один клік: Instagram запустив дві важливі функції в Україні

Українці отримали більше можливостей для створення контенту у соціальних мережах.

Попри те, що функцію Instagram Reels було запущено ще 2020 року, а Instagram Music і зовсім 2018 — вони не були доступні українцям у повному обсязі. Reels працювала не повністю, а Music була зовсім недоступна. Однак із серпня 2022 року ситуація змінилася, і ці два важливі нововведення працюватимуть і в Україні.

Про те, що протягом серпня всі користувачі Instagram отримають можливість користуватися креативними інструментами Reels, а також додавати музику до сторіс всього в кілька кліків із великої музичної бібліотеки соцмережі, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі.

"Понад рік команда Мінцифри вела переговори з керівництвом Meta щодо запуску цих функцій. Нарешті вони доступні для всіх українців. Тепер контенту з України буде більше. А це означає, що більше людей у світі дізнаються про сміливість наших людей", — зазначив Федоров.

Як користуватися функцією Instagram Reels

Опція створення відео в Reels знаходиться в камері Instagram, а також можна завантажити вже готове відео. З серпня 2022 року українці зможуть додавати та доповнювати креативними інструментами відео тривалістю до 15 хвилин. Можна буде додати до свого ролика музику з бази або створити власний звук.

Також можна буде використовувати ефекти AR, встановлювати таймер та зворотний відлік, створити плавні переходи, прискорювати або уповільнювати частину відео або аудіо, ретушувати відео, створювати ремікси з публічними фото, вибирати макети реміксів та створювати Reels, використовуючи інше відео як шаблон.

Instagram Music: як додати музику до Stories

Щоб додати пісню в Stories, потрібно для початку оновити Інстаграм, потім зайти в розділ створення сторіс, відкрити всі категорії віджетів і вибрати функцію Музика. Після цього з’явиться список різних виконавців та пісень, в якому можна знайти як іноземних артистів, так і українських. Один клік — і ваша сторіс з музикою.

Зазначимо, що поки що українці освоюють нові функції соцмережі, то через рішення путіна розпочати війну в Україні, росіяни залишилися без Instagram. А все через те, що з 11 березня Роскомнагляд оголосив про блокування соцмережі через "розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських громадян".