В Instagram стався глобальний збій
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Соціальна мережа збоїть у всьому світі
У четвер, 22 вересня, у роботі соціальної мережі Instagram, яку заборонили у рф після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, стався глобальний збій.
Користувачі багатьох країн світу повідомляють про проблеми в додатку. Про це свідчать дані порталу Downdetector.
За даними статистичного сайту, користувачі почали масово скаржитися на роботу соцмережі ввечері 22 вересня. Повідомляється, що переважна більшість користувачів відчували проблеми із завантаженням додатка, 9% не могли увійти до свого облікового запису, а ще у 4% не завантажувався сайт.
В Україні також скаржаться на роботу соцмережі.
Зазначимо, у Twitter пройшла хвиля мемів на тему збою у роботі Instagram. Користувачі жартують, що всі заходять у Twitter, щоб дізнатися, що сталося з Instagram.
У серпні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про два важливі нововведення в Instagram в Україні.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак нарвалася на хвилю хейту через пост в Instagram, не допомогло навіть закриття коментарів під фото.