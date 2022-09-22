В Instagram стався глобальний збій

Соціальна мережа збоїть у всьому світі

У четвер, 22 вересня, у роботі соціальної мережі Instagram, яку заборонили у рф після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, стався глобальний збій.

Користувачі багатьох країн світу повідомляють про проблеми в додатку. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

За даними статистичного сайту, користувачі почали масово скаржитися на роботу соцмережі ввечері 22 вересня. Повідомляється, що переважна більшість користувачів відчували проблеми із завантаженням додатка, 9% не могли увійти до свого облікового запису, а ще у 4% не завантажувався сайт.

У світі почали масово скаржитися на роботу Instagram

В Україні також скаржаться на роботу соцмережі.

Зазначимо, у Twitter пройшла хвиля мемів на тему збою у роботі Instagram. Користувачі жартують, що всі заходять у Twitter, щоб дізнатися, що сталося з Instagram.

У серпні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про два важливі нововведення в Instagram в Україні.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак нарвалася на хвилю хейту через пост в Instagram, не допомогло навіть закриття коментарів під фото.